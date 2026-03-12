Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Политика

Пашинян призвал не упоминать Нагорный Карабах в армянских церквях

Пашинян: упоминание Карабаха во время церковных литургий — это призыв к войне
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что упоминание Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) во время служб в церквях — это призыв к войне, который препятствует мирному процессу с Азербайджаном. Об этом армянский политик заявил журналистам на брифинге, его цитирует Armenpress.

Пашинян напомнил, что война с Азербайджаном закончилась, поэтому нет никакого «карабахского движения» (движения по возвращению Карабаха под полный контроль Армении — прим.ред.) и каждое упоминание с любой трибуны Республики Арцах означает «путь к войне».

«Хорошо, мы понимаем, давайте все начнем ссылаться на Республику Арцах, что это значит? Это значит конфликт. Каждое такое предложение означает призыв к войне: сегодня, завтра, послезавтра, на следующий день, я не знаю, но это означает призыв к войне», — отметил армянский премьер.

8 августа 2025 года Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

После этого Пашинян заявил, что возвращение армян в Нагорный Карабах может стать угрозой миру, установленному между Ереваном и Баку. Он подчеркнул, что повестка возвращения внутренне перемещенных лиц опасна, поскольку означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта.

Ранее Пашинян оценил отношения Армении и России.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!