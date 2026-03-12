Пашинян призвал не упоминать Нагорный Карабах в армянских церквях

Пашинян: упоминание Карабаха во время церковных литургий — это призыв к войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что упоминание Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха) во время служб в церквях — это призыв к войне, который препятствует мирному процессу с Азербайджаном. Об этом армянский политик заявил журналистам на брифинге, его цитирует Armenpress.

Пашинян напомнил, что война с Азербайджаном закончилась, поэтому нет никакого «карабахского движения» (движения по возвращению Карабаха под полный контроль Армении — прим.ред.) и каждое упоминание с любой трибуны Республики Арцах означает «путь к войне».

«Хорошо, мы понимаем, давайте все начнем ссылаться на Республику Арцах, что это значит? Это значит конфликт. Каждое такое предложение означает призыв к войне: сегодня, завтра, послезавтра, на следующий день, я не знаю, но это означает призыв к войне», — отметил армянский премьер.

8 августа 2025 года Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

После этого Пашинян заявил, что возвращение армян в Нагорный Карабах может стать угрозой миру, установленному между Ереваном и Баку. Он подчеркнул, что повестка возвращения внутренне перемещенных лиц опасна, поскольку означает возвращение к первоначальным параметрам конфликта.

Ранее Пашинян оценил отношения Армении и России.