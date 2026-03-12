Российский тренер: у футболистов «Спартака» все как на качелях

Трнере Колыванов: не знаешь, что ожидать от игроков «Спартака»

Российский экс-футболист Игорь Колыванов заявил, что у московского «Спартака» есть проблема в обороне, передает «Чемпионат».

«У «Спартака» футболисты высокого класса и уровня. У них всегда все как на качелях. То в одну сторону, то в другую. Не знаешь, чего от них ждать», — сказал Колыванов.

9 марта «Спартак» в матче Российской премьер-лиги обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча проходила в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 4:3.

На 18-й минуте счет открыл нападающий гостей Максим Болдырев. Москвичи ответили двумя быстрыми голами: на 23-й минуте отличился Пабло Солари, а на 41-й — Кристофер Ву. В добавленное к первому тайму время Кристофер Мартинс увеличил преимущество красно-белых до 3:1.

Во втором тайме «Акрон» сумел отыграться. На 57-й минуте Жилсон Тавариш реализовал пенальти, а на 62-й минуте Болдырев оформил дубль, сравняв счет в 3:3. Однако на 88-й минуте полузащитник «Спартака» Маркиньос забил решающий гол, принесший красно-белым победу.

