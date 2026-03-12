Оппозиция в Иране изменила отношение к военной операции США

Оппозиционно настроенные жители Ирана перестали поддерживать военную операцию США против их страны. Об этом сообщает британская газета The Financial Times.

Одна из жительниц республики задалась вопросом, как так вышло, что во время американской операции в Венесуэле произошла «чистая, бескровная смена режима», а в Иране все вышло совсем по-другому.

Издание отмечает, что некоторые иранцы сначала надеялись, что американские атаки приведут к смене власти в Тегеране, однако усиленные бомбардировки, уничтожение инфраструктуры и многочисленные жертвы среди мирного населения быстро изменили их отношение к происходящему.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.