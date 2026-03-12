Размер шрифта
Финны стали ездить за бензином в соседнюю страну, где он дешевле

Yle: финны стали ездить за бензином в Швецию, где он на 40 центов дешевле
Сергей Аверин/РИА Новости

Финны стали ездить за бензином в Швецию на фоне энергетического кризиса, там он на 40 центов дешевле, чем в Финляндии. Об этом сообщил телерадиовещатель Yle.

«В Хапаранде на севере Швеции стало значительно больше автомобилей с финскими номерами. На заправках почти половина клиентов — финны», - говорится в сообщении.

При этом, как уточняет Yle, цены на топливо в Швеции тоже выросли на фоне военного конфликта на Ближнем Востоке, однако заправляться там выгоднее, чем в Финляндии.

По информации Yle, в Хапаранде бензин стоил 16,74 кроны (€1,58) за литр, в то время как в Финляндии средняя цена превышала €1,9.

До этого сообщалось, что жители европейских стран начали массово ездить в Калининградскую область, чтобы закупать бензин, цены на который выросли в Евросоюзе на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По информации журналистов, «бензиновые поездки» в российский регион стали вновь популярны у европейцев, поскольку цены на бензин в Евросоюзе выросли на 15-20%.

Ранее Европе посоветовали вернуться к закупкам нефти и газа из России.

 
