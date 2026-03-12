Вооруженные силы (ВС) России сбросили на позиции украинских военных авиабомбы весом в полтонны с надписью «За Брянск». Об этом сообщил Telegram-канал «Позывной Герань», показав снимки с этими снарядами.

По информации автора канала, таким образом российские бойцы отомстили ВСУ за атаку на мирных жителей Брянска. На кадрах, появившихся в сети, можно увидеть авиабомбы, прикрепленные к самолетам. На них военнослужащие армии РФ оставили надписи: «За каждого нашего — 1000 ваших» и «За мирных жителей! Брянск».

Известно, что ВС РФ сбросили на позиции противника бомбы ФАБ-500 весом в 500 килограммов. Их прикрепили к бомбардировщику Су-34. Все снаряды оснащены управляемыми модулями планирования и коррекции.

10 марта ВСУ атаковали Брянск при помощи крылатых ракет Storm Shadow класса «воздух-земля». Один из прилетов пришелся на завод «Кремний Эл», где производят микросхемы для мобильных устройств. Также были атакованы гражданские объекты Брянска. По последним данным, в результате ракетного обстрела ВСУ не выжили семь человек, еще 42 получили ранения.

В посольстве РФ в Лондоне заявили, что удар ВСУ по Брянску был бы невозможен без участия Великобритании. В дипведомстве обратили внимание, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow, которые «были произведены в Великобритании, оплачены британскими налогоплательщиками и переданы бандеровцам». В посольстве сообщили, что операторы этих ракет прошли британскую подготовку, а цели им указывала британская разведка.

Ранее было опубликовано видео ракетного удара ВСУ по заводу в Брянске.