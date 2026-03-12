«Не в лучшем состоянии»: какие проблемы у «Зенита» и «Спартака» перед дерби

Исход матча «Зенита» и «Спартака в 21-м туре РПЛ сложно предугадать, поскольку состояние команд далеко от идеального. Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший нападающий красно-белых и сборной России Валерий Кечинов.

«Очень непредсказуемая игра. Две команды подошли к этой встрече не в лучшем состоянии. Несмотря на то, что «Спартак» добился двух побед, у команды огромные проблемы в обороне. С не самыми сильными соперниками они пропустили пять мячей. Это означает, что в защите очень серьезные проблемы.

«Зенит» вроде бы победил «Балтику» со счетом 1:0, но не сказать, что был сильнее. На мой взгляд, «Балтика» никак не заслуживала поражения. А потом «Зенит» еще и проиграл «Оренбургу». Потому к дерби команды подходят далеко не в лучших кондициях», — считает Кечинов.

Перед очной встречей сине-бело-голубые набрали 42 очка и идут на втором месте в турнирной таблице. Москвичи с 35 очками занимают шестую строчку. Матч этих команд в первом круге завершился с ничейным результатом — 2:2.

Ранее российский тренер заявил, что у футболистов «Спартака» все как на качелях.