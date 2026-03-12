Третьяк назвал главную задачу после переизбрания главой ФХР

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк обозначил свои задачи после переизбрания на этот пост. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Первая задача — вернуться в международную хоккейную семью. Ну и, конечно, строительство катков, ДЮСШ. Строительство катков — это тоже важно, думаем не только о сегодняшнем дне», — сказал Третьяк.

73-летний функционер возглавляет ФХР с 25 апреля 2006 года. Его единогласно переизбрали еще на четыре года.

Третьяк является трехкратным олимпийским чемпионом и десятикратным чемпионом мира. По ходу вратарской карьеры он был признан лучшим хоккеистом XX века по версии Международной федерации хоккея (IIHF).

21 января IIHF продлила отстранение сборной России от международных соревнований.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее Министр спорта Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в CAS о допуске сборной России по хоккею.