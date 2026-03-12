В России увидели экологическую опасность для Ближнего Востока от иранского конфликта

Конфликт вокруг Ирана грозит экологическими и радиологическими последствиями для стран Ближнего Востока. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат призвала срочно остановить военные действия, которые грозят катастрофой.

8 марта Захарова обратила внимание на разлив мазута в Персидском заливе. Она заявила, что это произошло в связи с потоплением танкеров на фоне ближневосточного конфликта. На этом дипломат задалась вопросом, что произойдет, если боевые действия на Ближнем Востоке затронут расположенные там ядерные объекты.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран назвал условия для начала переговоров с США и Израилем.