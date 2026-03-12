Суд вынес приговор похитителям школьника в Петербурге

В Петербурге осудили четверых мужчин, который похитили подростка из коммунальной квартиры и вымогали у него 400 тысяч рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Нападение на подростка произошел январе 2025 года. Злоумышленники в балаклавах ворвались в коммунальную квартиру, где находились двое подростков. Они похитили мобильный телефон, пневматический пистолет и 43 тысячи рублей.

Затем четверо мужчин вывели 15-летнего юношу из квартиры, силой посадили в автомобиль и увезли в Токсово. В машине потерпевшему натянули на голову шапку и потребовали 400 тысяч рублей, угрожая расправой. Получив отказ, они избили мальчика и заставили звонить отцу с требованием перевести деньги. Отец сообщил, что такой суммы у него нет. Тогда похитители высадили юношу у заправки и скрылись.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, все фигуранты признали вину и частично возместили ущерб. Обвиняемые получили по 3,5 года лишения свободы.

Ранее в Екатеринбурге подростки избили мужчину за отказ дать денег, но остались безнаказанными.