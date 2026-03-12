Размер шрифта
На Западе призвали ЕС ввести санкции против Украины

Дотком: ЕС должен ввести санкции против Украины за угрозы Орбану и его семье
Евросоюз должен ввести санкции против Украины после угроз со стороны Киева премьер-министру Виктору Орбану и его семье. Об этом в соцсети X написал основатель платформ обмена файлами Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный под псевдонимом Ким Дотком.

«ЕС должен ввести санкции против Украины за угрозы жизни Виктору Орбану и его семье. Он – демократически избранный премьер-министр страны, входящей в ЕС. Позор тем, кто руководит ЕС, и их русофобии. Они просчитались. Россия победила Украину», – подчеркнул Дотком, назвав европейских чиновников «дураками».

5 марта Зеленский президент Украины Владимир Зеленский пригрозил дать ВСУ адрес Виктора Орбана, если он продолжит блокировать решение о предоставлении кредита на €90 млрд для Украины. В Еврокомиссии назвали эти угрозы немыслимыми. Также венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто отметил, что угрозы Зеленского в адрес Орбана показывают украинскую «культуру». Сам Орбан подчеркнул, что венгров нельзя шантажировать и им нельзя угрожать.

Также 11 марта Орбан рассказал, что ему и его детям и внукам поступают угрозы от украинцев. Затем глава канцелярии премьера Гергей Гуйяш отметил, что Орбан серьезно относится к угрозам со стороны Киева, но не будет от этого отменять публичные мероприятия.

Ранее Зеленский призвал ЕС разработать план обхода вето Венгрии.

 
