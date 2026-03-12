Размер шрифта
Эксперт по лжи объяснил странное поведение главы Пентагона

Эксперт по лжи Панкратов увидел страх у главы Пентагона во время речи об Иране
Alex Brandon/AP

Поведение главы Пентагона Пита Хегсета во время комментариев по ситуации вокруг Ирана может говорить о внутреннем напряжении и страхе потерять контроль. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал врач-психотерапевт, эксперт по психологической безопасности Руслан Панкратов.

По его словам, во время брифинга американский министр обороны пытался продемонстрировать образ жесткого и уверенного военного лидера. Эксперт обратил внимание на расправленные плечи, напористые движения в сторону зала и попытки занять больше пространства, а также на демонстративное сокращение дистанции с военными и политиками.

При этом, как отметил специалист, в самые резкие моменты выступления на лице Хегсета появлялись признаки сильного внутреннего напряжения.

Панкратов пояснил, что во время произнесения наиболее жестких формулировок можно было заметить краткие микромоменты — легкое сжатие губ, напряжение в области носогубной складки и быстрое моргание сразу после ключевых фраз. По его мнению, такие реакции говорят не о страхе перед противником, а о переходе человека на повышенный уровень внутренней мобилизации.

Эксперт также считает, что жесткая риторика стала частью публичного образа американских политиков. По его мнению, для первых лиц США важно не демонстрировать слабость перед аудиторией.

Еще в августе прошлого года газета WP сообщила, что глава Пентагона нанял от 400 до 500 человек из Отдела уголовных расследований армии США (CID), чтобы те охраняли резиденции его семьи и бывших супругов. До назначения министра обороны численность охраны министра обороны составляла около 150 человек.

Ранее стало известно, во сколько США обошлась война в Иране.

 
