Президент Украины Владимир Зеленский полностью потерял рассудок. Таким мнением в эфире YouTube-канала поделился эстонский профессор международного права Рейн Мюллерсон.

Профессор считает, что, когда Зеленский баллотировался на пост украинского лидера, он искренне хотел мира с Россией, даже стремился урегулировать внутренний конфликт в стране.

«Но ему не позволили этого сделать — прежде всего, крайние нацистские силы», — уверен Мюллерсон.

Профессор также усомнился в адекватности лидеров тех стран, которые поддерживают Зеленского.

«Я был удивлен, что люди там аплодировали, когда он ругал [президента РФ Владимира] Путина и Россию. Это смешно и грустно одновременно», — сказал он.

До этого Зеленский заявил, что передаст Вооруженным силам Украины (ВСУ) адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, если Будапешт и дальше будет блокировать решение о выдаче Украине кредита на €90 млрд.

