В Петербурге мужчина ограбил магазин и пытался сбежать от полиции на автобусе

В Петербурге мужчина украл из магазина нож и пытался сбежать от полиции

ГУ Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге росгвардейцы задержали 40-летнего мужчину, который украл складной нож из магазина и попытался скрыться на автобусе. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел ночью 10 марта в Приморском районе города. Посетитель гипермаркета взял складной нож стоимостью и попытался уйти, не заплатив. Продавец заметил это, нажал кнопку тревожной сигнализации и попытался задержать мужчину, но тот оттолкнул его и выбежал на улицу.

Злоумышленник направился к остановке и успел сесть в автобус. Прибывшие росгвардейцы задержали его прямо в салоне. Задержанным оказался 40-летний уроженец Орловской области, ранее судимый за мошенничество, хранение наркотиков, причинение вреда здоровью и насильственные действия. Его доставили в отдел полиции.

