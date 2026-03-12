Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранТеракт в «Крокус Сити Холле»Переговоры о мире на Украине
Общество

В Петербурге мужчина ограбил магазин и пытался сбежать от полиции на автобусе

В Петербурге мужчина украл из магазина нож и пытался сбежать от полиции
ГУ Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге росгвардейцы задержали 40-летнего мужчину, который украл складной нож из магазина и попытался скрыться на автобусе. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел ночью 10 марта в Приморском районе города. Посетитель гипермаркета взял складной нож стоимостью и попытался уйти, не заплатив. Продавец заметил это, нажал кнопку тревожной сигнализации и попытался задержать мужчину, но тот оттолкнул его и выбежал на улицу.

Злоумышленник направился к остановке и успел сесть в автобус. Прибывшие росгвардейцы задержали его прямо в салоне. Задержанным оказался 40-летний уроженец Орловской области, ранее судимый за мошенничество, хранение наркотиков, причинение вреда здоровью и насильственные действия. Его доставили в отдел полиции.

Ранее пьяный волгоградец похитил мужчину, угнал его авто и пытался сбежать от полиции через окно.

 
Теперь вы знаете
Гослинг спасает Землю: когда «Проект «Конец света» выйдет в РФ и почему это главный фильм весны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!