DW: вся пехота в конфликте на Украине окапалась в подземных туннелях

Классические блиндажи и окопы в конфликте на Украине больше не обеспечивают защиту. Об этом украинские военные рассказали немецкому изданию Deutsche Welle (организация признана в РФ нежелательной, иноагент).

«Вся пехота – как украинская, так и российская – окопалась в подземных туннелях, чтобы быть недоступной для ударных беспилотников. <…> Тот, у кого лучшие укрытия и преимущество в использовании беспилотников, доминирует», – пояснил командир одного из украинских батальонов.

Издание отмечает, что подземные убежища должны оставаться незамеченными как можно дольше, поэтому ВСУ используют беспилотные наземные транспортные средства вместо автомобилей для снабжения боевой техники, разминирования и эвакуации раненых.

В феврале 2026 года главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что боевые действия на Украине не зашли в тупик, однако появление беспилотников «изменило психологию» боевых действий, и теперь большинство наступательных действий ведется пешком. Также он отмечал, что технологический прогресс в производстве дронов создал так называемую «смертельную зону», в которой солдаты находятся под «особой угрозой» на фронте длиной 1200 километров и на 20 километров в глубину.

Также недавно начальник Главного оперативного управления Генштаба ВСУ генерал-майор Александр Комаренко заявил, что самыми сложными участками для ВСУ являются Покровское и Александровское направления.

Ранее на Западе рассказали о проблемах Украины на поле боя.