Женщина обвинила 10 мужчин из приложения для знакомств в изнасиловании и попала в тюрьму

В Великобритании вынесен приговор женщине, ложно обвинившей в изнасиловании 10 мужчин, с которыми она познакомилась через приложения для знакомств. Об этом сообщает Daily Mail.

Королевский суд Болтона признал 31-летнюю Стейси Шарплес виновной по 10 эпизодам воспрепятствования правосудию. Она ложно обвинила в изнасиловании десятерых мужчин, большинство из них были арестованы, провели время под стражей и месяцы под залогом. Однако никому из обвиняемых так и не предъявили обвинений.

Ложные заявления Шарплес обошлись налогоплательщикам в £120 тыс. из-за расследований полиции и работы юристов. Пострадавшие от обвинений рассказали о последствиях. Рис Локетт потерял работу, девушку, поддержку родителей, страдал от тревоги и изоляции. Коннор Остен лишился дома, партнера и работы и теперь боится вступать в новые отношения. Кейлум Дэвис провел 18 месяцев под следствием и потерял друзей. Другие мужчины лишились общения с детьми, столкнулись с депрессией, алкоголизмом и с трудом переживают разрыв с семьей.

Когда сама Шарплес попала на допрос, она попыталась объяснить свое поведение, сославшись на тяжелое детство и психические проблемы. При этом известно, что женщина хвасталась одной из жертв, что ей все «опять сойдет с рук», но суд признал ее виновной и назначил 4,5 года тюремного заключения.

