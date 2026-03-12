Официальный представитель МИД России Мария Захарова в грубой форме напомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому о процедуре референдума, проведенного в Крыму в 2014 году. Ее слова с брифинга приводит ТАСС.

«Я напомню этому самому банковскому отребью, что тогда происходило на самом деле, в 2014 году 16 марта. Это был исторический выбор», — отметила дипломат.

По ее словам, то, что Зеленский позволил себе сказать в адрес тех, кто поддержал присоединение Крыма к РФ, ее «шокирует». Захарова напомнила, что Зеленский назвал этих людей «нечеловеческими особями».

До этого Зеленский в интервью Politico заявил, что не считает людьми тех, кто поддерживает воссоединение Крыма с Россией. После этого заявления Захарова сравнила Зеленского с Гитлером, отметив, что он также использует в своих речах «классическую неонацистскую риторику».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ проголосовали 96,77% жителей полуострова. Однако власти Украины по-прежнему отказываются признавать итоги референдума.

Ранее Зеленскому напомнили о праве народа Крыма на самоопределение.