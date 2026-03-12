Размер шрифта
На Украине могут принять закон о мобилизации депутатов оппозиции

«Украинская правда»: в Киеве заговорили о мобилизации оппозиционных депутатов
Чиновники Украины всерьез заговорили о необходимости принятия закона о мобилизации депутатов оппозиции. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Издание пишет, что такое предложение связано с тем, что оппозиция не хочет работать с фракцией Владимира Зеленского «Слуга народа».

»«Мобилизационный» вариант мотивации мог бы стать для власти еще и хорошим инструментом контроля оппозиции», — говорится в публикации.

Также издание отмечает, что такие «дикие» законы могут быть связаны с тем, что «других ресурсов для поисков партнеров извне у команды Зеленского больше нет».

После того, как Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) уличило лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко в подкупе депутатов, депутаты партии отказались сотрудничать со «Слугой народа». После уголовного дела на экс-президента страны Петра Порошенко, его партия «Европейская солидарность» также охладела к правящей партии.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. В январе 2026-го министр обороны Украины Михаил Федоров заявлял, что число уклоняющихся от службы в стране достигает 2 млн человек, а количество военнослужащих, самовольно покинувших свои части, составляет около 200 тыс.

Ранее на Украине пытались мобилизовать депутата Рады.

 
