В сенате США раскритиковали Белый дом из-за ситуации в Ормузском проливе

Мерфи: США не имеют плана по восстановлению судоходства в Ормузском проливе
James Lawler Duggan/Reuters

Вашингтон не имеет плана по восстановлению безопасного судоходства в Ормузском проливе. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X сообщил член верхней палаты конгресса США Крис Мерфи.

Он высказался о ситуации после брифинга, посвященного ходу военной операции против Ирана.

«Что касается Ормузского пролива, то у них (американской администрации. — «Газета.Ru») не было никакого плана <...>. Достаточно сказать, что прямо сейчас они не знают, как безопасно его открыть», — отметил парламентарий.

По его словам, руководство Соединенных Штатов перед началом операции против Ирана могло ожидать, что Исламская Республика закроет Ормузский пролив. В связи с этим Мерфи назвал непростительным отсутствие у Белого дома какого-либо плана по восстановлению судоходства.

Иран на фоне атак со стороны США и Израиля объявил о фактическом закрытии Ормузского пролива — одного из основных нефтяных маршрутов мира. Военные Исламской Республики заявили, что ограничения распространяются на все суда, включая нефтяные танкеры и коммерческие корабли. В результате трафик в стратегическом коридоре почти остановился, по некоторым судам были нанесены ракетные удары. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее иранские войска обстреляли «связанные с США» танкеры у берегов Ирака.

 
