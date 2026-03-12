Размер шрифта
МЭА понизило прогноз по добыче нефти в мире

МЭА понизило прогноз по добыче нефти в 2026 году
Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Международное энергетическое агентство (МЭА) прогнозирует спад поставок нефти в мире в марте до минимума с 2022 года на фоне ближневосточного конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

«Глобальные нефтяные поставки, по прогнозу, в марте сократятся на 8 млн б/с, при этом сокращение на Ближнем Востоке частично будет компенсировано более высокой добычей не входящих в ОПЕК+ стран, Казахстана и России», — говорится в сообщени.

Отмечается также, что масштаб снижения будет зависеть от продолжительности конфликта и перебоев в поставках. Тем не менее, МЭА ожидает, что глобальные поставки нефти в целом по миру к 2026 году увеличатся на 1,1 млн баррелей в сутки. При этом, по прогнозу агентства, весь прирост произойдет за счет производителей, не входящих в ОПЕК+.

До этого МЭА заявило о крупнейшем в истории сбое поставок нефти. Рл данным агентства, потоки нефти и нефтепродуктов через Ормузский пролив упали с примерно 20 млн баррелей в сутки до минимума с начала кризиса. В связи с чем международное агентство запланировало высвободить крупнейший в истории запас нефти.

Ранее стали известны детали сделки США и Индии по российской нефти.

 
