Президенты России и Швейцарии проведут встречу в Женеве

Президент России Владимир Путин после переговоров с главой США Джо Байденом в Женеве 16 июня проведет встречу со швейцарским коллегой Ги Пармеленом. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА «Новости».

«Повестка дня — дальнейшее развитие и укрепление двустороннего сотрудничества», — сказал Ушаков.

Он добавил, что российская сторона очень ценит нейтральную роль Швейцарии и признательна за то, что предложение Женевы в качестве места проведения саммита было положительно воспринято.

Ранее Ушаков назвал темы, которые Путин и Байден обсудят во время предстоящих переговоров.

До этого президенты России и США рассказали об ожиданиях от личной встречи. Байден сообщил, что поднимет вопрос поведения России, которое, по мнению Вашингтона, не соответствует международному праву. Путин в свою очередь заявил, что встреча должна помочь создать механизмы двустороннего взаимодействия и восстановить прямые контакты.