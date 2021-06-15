Климкина напугал «последний сигнал России» перед саммитом в Женеве

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил обеспокоенность из-за внесения в Государственную думу законопроекта об упрощенном получении российского гражданства для белорусов и украинцев.

«Последний сигнал России перед встречей Путина и Байдена — внесение в ГД РФ закона о новой волне паспортизации», — написал экс-министр на своей странице в Facebook.

По его мнению, принятие законопроекта якобы приведет к попытке создать на Украине «пятую колонну», которая «будет лояльна к России и в случае необходимости будет призывать Россию их защитить».

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект, дающий гражданам Белоруссии и Украины получить российский паспорт, не отказываясь от собственного гражданства и не имея ранее проживавших на территории современной России предков.

По словам одного из авторов инициативы, первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константина Затулина, Россия не может не признать белорусов и украинцев, которые идентифицируют себя как соотечественники россиян.