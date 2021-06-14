Байден: Россия и Китай пытаются вбить клин между союзниками по НАТО

Россия и Китай пытаются вбить клин между трансатлантическими союзниками, но обязанности по коллективной обороне остаются непоколебимы, заявил президент США Джо Байден, которого цитирует ТАСС.

«И Россия, и Китай пытаются вбить клин в нашу трансатлантическую солидарность... Но наш альянс — это до сих пор надежная основа, на которой могут продолжать строиться наша коллективная безопасность и наше общее процветание», — заявил глава Белого дома по завершении саммита НАТО.

Байден сообщил, что он четко дал понять на саммите, что приверженность США 5-й статье Устава НАТО, посвященной основополагающему принципу коллективной обороны, является твердой и непоколебимой, «священной обязанностью».

В понедельник 14 июня, в Брюсселе стартовал саммит НАТО. Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что главной темой саммита будет Россия. Кроме того, предполагается, что саммит впервые в истории обсудит разворот альянса против Китая и России одновременно.

Ранее Байден расширил список связанных, по мнению Вашингтона, с военнослужащими Китая компаний, инвестиции в которые запрещены американским физическим и юридическим лицам.