Байден назвал Путина жестким и умным соперником

Президент Соединенных Штатов Джо Байден, выступая на пресс-конференции после саммита лидеров стран НАТО, заявил, что считает президента России Владимира Путина достойным соперником.

«Я уже встречался с ним. Он умный, жесткий, и я бы сказал, что он достойный соперник», — заявил Байден.

Президент Соединенных Штатов не смог прямо ответить на вопрос, считает ли он до сих пор президента России Владимира Путина убийцей, как утверждал ранее в интервью.

Байден отметил, что на саммите в Женеве, который он назвал критически важным, перечислит Путину сферы потенциального сотрудничества России и США.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью для телеканала NBC описал Байдена как человека, который «кардинальным образом отличается от Трампа», который «почти что всю жизнь свою сознательную в политике».

Лидеры России и Соединенных Штатов встретятся в Женеве 16 июня.

Белый дом назвал возможные темы саммита — среди них ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят «изрядное количество времени» на обсуждение вопросов стратегической стабильности.