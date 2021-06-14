СМИ: США проверяют сообщение об утечке радиации на китайской атомной электростанции

Правительство США всю последнюю неделю проверяло информацию о радиоактивной утечке на китайской атомной электростанции после того, как французская компания, которая владеет ей и помогает эксплуатировать, предупредила о «неминуемой радиологической угрозе». Об этом сообщает CNN.

По данным издания, Китай повышает допустимые пределы обнаружения радиации за пределами АЭС Тайшань в провинции Гуандун, чтобы избежать ее закрытия.

Правительство США считает, что ситуация в настоящее время не представляет серьезной угрозы безопасности для рабочих завода или китайской общественности. При этом необычно, что французская компания в одностороннем порядке обращается к Соединенным Штатам за помощью, когда ее китайский государственный партнер даже не признал, что проблема существует, подчеркивает автор статьи.

По словам источников, администрация Байдена обсудила ситуацию с французским правительством и собственными экспертами в Министерстве энергетики. Официальные лица США заявили, что они также общаются на эту тему с правительством Китая, хотя подробности этого обсуждения неясны.

Ранее сообщалось, что на энергоблоке испанской АЭС произошел пожар. Огонь возник в помещении энергоблока атомной электростанции «Трильо», расположенной в 80 км от Мадрида.