Байден прибыл в Виндзорский замок к Елизавете II на чай

Американский президент Джо Байден прибыл со своей женой Джилл на встречу с королевой Великобритании Елизаветой II. Они планируют встретиться на чаепитии в Виндзорском замке, сообщает таблоид Metro.

Президент США и его супруга были замечены в воскресенье, 13 июня, в лондонском аэропорту Хитроу, куда прибыли после саммита G7 в графстве Корнуолл.

Почетный караул Первого гренадерского гвардейского батальона Королевской роты по прибытии Байденов произведет торжественные залпы.

Джилл ранее говорила, что с нетерпением ждет предстоящего чаепития с британской королевой.

46-й президент США находится в Великобритании в рамках рабочего турне по Европе. До этого он встретился с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном.

Предыдущий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встречался с королевой за чаем в Виндзорском замке вместе с женой Меланией в 2018 году.