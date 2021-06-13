Путин высказался о предстоящей встрече с Байденом

Президент России Владимир Путин прокомментировал предстоящую встречу с главой США Джо Байденом.

«В преддверии встречи на высшем уровне всегда стараются обе стороны снизить какую-то негативную риторику для того, чтобы создать соответствующую благоприятную обстановку для работы. Здесь нет ничего особенного, я бы здесь не обольщался ничем. Это профессиональный подход», — сказал он в интервью, опубликованном на платформе «Смотрим».

Путин добавил, что ждет от саммита восстановления личных контактов, отношений и создания реально функционирующих механизмов взаимодействия по тем направлениям, которые представляют взаимные интерес.

В ходе саммита будут подняты вопросы стратегической стабильности, региональных конфликтов и экологии, уточнил глава государства.

«То есть, есть вопросы, где мы действительно можем эффективно работать», – подчеркнул он.

Ранее президент заявлял, что отношения России и США находятся в низшей точке.

16 июня в Женеве состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин приедет на саммит «не для того, чтобы появиться на той же платформе, а из-за плохих отношений РФ и США».

Глава пресс-службы американского Белого дома Джен Псаки в свою очередь заявила, что США хотят отыскать «путь вперед» в отношениях с Россией на саммите. При этом она подчеркнула, что Вашингтон оставляет за собой право вводить санкции против России даже на фоне предстоящей встречи.