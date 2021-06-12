Меркель и Байден переговорили по «Северному потоку — 2»

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что коротко переговорила с президентом США Джо Байденом по российскому газопроводу «Северный поток — 2». Об этом пишет Bloomberg.

По ее словам, разговор был коротким. Немецкая сторона подчеркнула важность того, чтобы Украина оставалась партнером в поставках российского газа.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал «худший сценарий» развития событий при отказе России от транзита газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток – 2».

4 июня президент России Владимир Путин объявил о завершении укладки первой нитки «Северного потока — 2». По его словам, «Газпром» готов заполнять трубопровод газом. Глава государства также добавил, что строительство второй нитки газопровода будет закончено в течение полутора-двух месяцев.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.