Песков подтвердил отказ от совместной конференции Путина и Байдена

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден не будут проводить совместную пресс-конференцию по итогам саммита, но это «абсолютно не говорит» о невысоких ожиданиях от их встречи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, отдельная пресс-конференция — «это практика американской стороны». Он уточнил, что после саммита Путин самостоятельно пообщается с кремлевским пулом и другими СМИ.

Российский и американский политики встретятся в Женеве 16 июня.

Ранее в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден проведет отдельную пресс-конференцию после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным. По словам представителя, такое решение «наиболее подходящее».