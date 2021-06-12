Путин заявил об ответственности России перед миром в помощи с вакцинацией

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Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу «Россия 24» (кадр из видео) Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу «Россия 24» (кадр из видео)
Президент России Владимир Путин во время интервью телеканалу «Россия 24» (кадр из видео)
«Россия 24»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия, являясь ведущей научной державой, ответственна перед миром в помощи с вакцинацией населения других стран от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российская наука доказала свою мощь, когда в прошлом году «люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса».

«И наши исследователи добились успеха. Можно сказать, триумфа», — напомнил президент.

Путин подчеркнул, что российские ученые в кратчайшие сроки разработали препарат «Спутник V», что позволило не только начать вакцинацию россиян, но и помочь другим государствам в этом жизненно важном вопросе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европа затягивает регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за коммерческих интересов. В то же время он подчеркнул, что российский препарат уже применяется в 66 странах, этого рынка России «достаточно».