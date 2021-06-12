Путин заявил об ответственности России перед миром в помощи с вакцинацией

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия, являясь ведущей научной державой, ответственна перед миром в помощи с вакцинацией населения других стран от коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, российская наука доказала свою мощь, когда в прошлом году «люди всего мира именно от ученых ждали спасения от пандемии коронавируса».

«И наши исследователи добились успеха. Можно сказать, триумфа», — напомнил президент.

Путин подчеркнул, что российские ученые в кратчайшие сроки разработали препарат «Спутник V», что позволило не только начать вакцинацию россиян, но и помочь другим государствам в этом жизненно важном вопросе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Европа затягивает регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» из-за коммерческих интересов. В то же время он подчеркнул, что российский препарат уже применяется в 66 странах, этого рынка России «достаточно».