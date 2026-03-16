МИД Ирана назвал заявления в США о планах атаковать Калифорнию недостоверными

МИД Ирана назвал недостоверными данные, что иранские БПЛА могут долететь до США

Иранские беспилотники не могут долететь до Калифорнии, данные США об этом недостоверные. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи, передает ТАСС.

«Что значит, когда чиновник из американского органа безопасности утверждает, что иранские беспилотники могут достичь западных берегов США? Разве они не знают, какой у беспилотников Ирана радиус действия? Разве не знают, что иранские беспилотники не могут пролететь 6500 миль от Персидского залива до Калифорнии?» — сказал он на брифинге.

По словам Багаи, США сознательно выдвигают это утверждение, и это «может быть прелюдией к операциям с ложным флагом».

11 марта телеканал ABC News сообщил, что ФБР предупредило управления полиции Калифорнии о возможном ударе беспилотников Ирана по западному побережью США.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала эту информацию ложной и потребовала удалить статью.

Ранее в Иране назвали Украину «законной целью».