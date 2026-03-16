Перелом позвонков, поражение костей черепа: Лерчек не может передвигаться

Адвокаты блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) сообщили, что она потеряла возможность самостоятельно передвигаться. Об этом пишет издание Super.

Представители знаменитости подали в суд ходатайство об изменении меры пресечения для Валерии и приостановке судебного производства в отношении нее.

Адвокаты уточнили, что у Лерчек перелом двух позвонков из-за метастазов, выраженный болевой синдром на 9-10 баллов, острая потеря зрения на правый глаз и поражение костей свода черепа. По состоянию здоровья в ближайшие несколько месяцев она не сможет появляться на заседаниях.

В марте Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии.

По словам ее партнера Луиса Сквиччиарини, блогерша страдала от симптомов болезни, однако из-за нахождения под домашним арестом не могла пройти обследование, поскольку суд и следователи отказывали на прошения разрешить поход к врачам. После того как 26 февраля она родила от гражданского мужа ребенка, ее состояние ухудшилось, а боли возобновились.

Ранее сообщалось, что Лерчек может потерять зрение.