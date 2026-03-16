Иран осуществил очередной этап операции в ответ на агрессию США и Израиля

Иран провел 55-й этап операции, ответив на агрессию Израиля и США. Об этом сообщил SNN.

В подтверждение этого факта телеканал показал соответствующие кадры пуска ракет.

До этого представитель центрального штаба ВС исламской республики «Хатам аль-Анбия» заявил на брифинге, что Иран видит угрозу своей безопасности в авианосце США Gerald R. Ford, в находящемся в Красном море, и считает законной целью все объекты, связанные с обслуживанием судна.

По этой причине армия Ирана считает законными целями логистические и сервисные центры, обслуживающие указанную авианосную группу, уточнил представитель штаба.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил, что за несколько дней Иран уничтожил свыше 80% радаров и ключевых объектов на военных базах США на Ближнем Востоке. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.



Ранее Израиль начал масштабную серию ударов по правительственным объектам в Иране.