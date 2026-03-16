Трамп пообещал запомнить отказ стран НАТО от помощи в Иране

Президент США Дональд Трамп пообещал «запомнить» отказ Великобритании и других стран НАТО от поддержки операции США и Израиля в Иране. Об этом пишет CNBC.

Трамп отметил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил направить на Ближний Восток авианосцы, что, по словам американского президента, следовало сделать «до начала войны».

«Независимо от того, получим мы поддержку или нет, я могу сказать одно, и я говорил это им: мы это запомним», — отметил Трамп.

Американский президент также подчеркнул, что США ведут переговоры примерно с семью странами по поводу сопровождения судов в Ормузском проливе.

«Мы всегда рядом с НАТО. Мы помогаем им с Украиной. Нас разделяет океан. Нас это не касается, но мы им помогли. И будет интересно посмотреть, какая страна не поможет нам в таком незначительном деле, как поддержание прохода через пролив», — сказал Трамп.

14 марта американский президент отметил, что несколько стран намерены направить военные корабли в Ормузский пролив для поддержания безопасности. А 12 марта глава минфина США Скотт Бессент рассказал о планах по созданию международной коалиции для сопровождения судов в Ормузском проливе.

При этом газета The Daily Telegraph написала, что Стармер отказался послать военные корабли для восстановления судоходства в Ормузском проливе, несмотря на просьбу Трампа.

В интервью газете Financial Times Трамп отметил, что не верит в готовность союзников по НАТО помочь США в Иране. Также в интервью он заявил, что НАТО ожидает плохое будущее, если его члены не дадут ответа на запросы США о помощи в обеспечении безопасности Ормузского пролива.

15 марта Трамп заявил, что арабским странам нужно присоединиться к военной операции США и Израиля против Ирана.

