Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Жителя Петербурга осудили за сотрудничество с ЦРУ

Суд в Петербурге приговорил мужчину к 14 годам колонии за сотрудничество с ЦРУ
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Санкт-Петербурге суд приговорил Ивана Карташова к 14 годам колонии строгого режима за сотрудничество с ЦРУ. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

«Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Ивана Карташова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»)», — отмечается в сообщении.

Согласно приговору, мужчина также должен будет выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Данное дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно».

По данным следствия, в 2024 году Карташов обратился к россиянину с просьбой установить контакт с сотрудниками иностранных спецслужб, которым мог бы передать информацию закрытого характера о местонахождении определенного объекта и комплексов БПЛА. В ходе следственных действий было установлено, что мужчина действительно имел контакт с представителем ЦРУ США по электронной почте и при использовании одного из интернет-мессенджеров. Сам Карташов признал вину, но утверждает, что хотел своими действиями хотел обмануть представителей ЦРУ, чтобы получить деньги.

Ранее жителя Севастополя осудили на 10 лет за поджог пункта гумпомощи.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
