Жителя Петербурга осудили за сотрудничество с ЦРУ

Суд в Петербурге приговорил мужчину к 14 годам колонии за сотрудничество с ЦРУ

В Санкт-Петербурге суд приговорил Ивана Карташова к 14 годам колонии строгого режима за сотрудничество с ЦРУ. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

«Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Ивана Карташова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»)», — отмечается в сообщении.

Согласно приговору, мужчина также должен будет выплатить штраф в размере 400 тыс. рублей. Данное дело рассматривалось в закрытом режиме в связи с наличием грифа «Совершенно секретно».

По данным следствия, в 2024 году Карташов обратился к россиянину с просьбой установить контакт с сотрудниками иностранных спецслужб, которым мог бы передать информацию закрытого характера о местонахождении определенного объекта и комплексов БПЛА. В ходе следственных действий было установлено, что мужчина действительно имел контакт с представителем ЦРУ США по электронной почте и при использовании одного из интернет-мессенджеров. Сам Карташов признал вину, но утверждает, что хотел своими действиями хотел обмануть представителей ЦРУ, чтобы получить деньги.

Ранее жителя Севастополя осудили на 10 лет за поджог пункта гумпомощи.