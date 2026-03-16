Возлюбленный Лерчек опубликовал ее фото в скорой

Возлюбленный Лерчек опубликовал ее фото с матерью в машине скорой

Партнер блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) Луис Сквиччиарини сфотографировал ее в автомобиле скорой помощи. Соответствующие кадры он опубликовал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня начинается лучевая терапия после первой химии», – написал под фото Луис Сквиччиарини.

На кадрах – Валерия Чекалина лежит на тележке-каталке в автомобиле экстренных медицинских служб, рядом с ней находится ее мать, которая держит дочь за руку.

В марте Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии.

По словам ее партнера Луиса Сквиччиарини, блогерша страдала от симптомов болезни, однако из-за нахождения под домашним арестом не могла пройти обследование, поскольку суд и следователи отказывали на прошения разрешить поход к врачам. После того как 26 февраля она родила от гражданского мужа ребенка, ее состояние ухудшилось, а боли возобновились. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

