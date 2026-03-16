Эксперт объяснил, для чего россиянам начали замедлять домашний интернет

IT-эксперт Кусков: борьба со сверхпотреблением интернета затронет не всех
В отдельных городах россиянам начали принудительно замедлять домашний интернет при превышении ежемесячного трафика в 3 ТБ. Это мера борьбы со сверхпотреблением интернета, однако она не затронет 99% пользователей, которые просто не смогут использовать такой объем трафика, объяснил НСН глава агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.

По его мнению, подключение к интернету через Wi-Fi всегда создает риски несанкционированного использования доступа для коммерческих целей.

«То есть, с одной стороны, в ограничениях ничего хорошего нет, с другой — чтобы использовать терабайты, даже для большой многодетной семьи надо настолько постараться, — убежден Кусков. — 99% обычных людей столько не используют, потому что это просто невозможно. Три терабайта — это просто чрезмерный объем информации, который можно скачать за месяц»,.

На обычных пользователях это не отразится – например, никак не помешает смотреть фильмы, причем даже с ограничением скорости интернета до 50 мегабит в секунду, уверен Кусков. В подтверждение своих слов он привел пример онлайн-кинотеатров, для которых достаточно скорости в 15-20 мегабит в секунду. Замедление интернета он назвал большей превентивной мерой, которая помешает нарушителям совершать противоправные действия и защитит других пользователей от перегрузки сети.

Напомним, интернет-провайдер «Дом.ру» ввел ограничения скорости для абонентов, потребляющих большой трафик. Клиентам, чей ежемесячный объем интернет-трафика превышает 3 ТБ, скорость проводного доступа снизили до 50 Мбит/с до конца расчетного периода. Нововведение начало действовать для пользователей в Санкт-Петербурге, Самаре и Екатеринбурге с февраля 2026 года.

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

