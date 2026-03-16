Футболисту «Урала-2» может грозить пожизненный срок за убийство бизнесвумен

Юрист Андрей Князев допустил, что футболисту «Урала» Даниилу Секачу грозит пожизненное заключение за убийство бизнесвумен в Москве. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Даниил Секач убил человека — это вплоть до пожизненного заключения. Преступление корыстное, поэтому это в любом случае десятки лет лишения свободы», — сказал Князев.

14 марта в Москве мошенники развели девочку-подростка, представившись «сотрудниками органов», и убили ее мать в собственном доме. Все произошло в квартире на Строгинском бульваре. Несовершеннолетняя поверила, что по телефону с ней общается «сотрудник органов».

Ей велели открыть дверь в квартиру и дать ключи от сейфа с деньгами. Девочка последовала указаниям. Проникнувший в квартиру неизвестный избил мать девочки и нанес ей несколько ножевых ранений, от которых женщина скончалась. Как указывалось в СМИ, футболист, не ожидавший возвращения женщины, сначала избил ее, а потом нанес два удара ножом в бедро, что и привело к ее смерти.

15 марта Секачу предъявили обвинение в убийстве.

Ранее появилась информация, что СК просит арестовать Секача.