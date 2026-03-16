Песков высказался об интересе Трампа к переговорам по Украине

Песков: Трамп не терял интерес к переговорам по Украине

Президент США Дональд Трамп не растерял интерес к переговорам о мирном урегулировании на Украине, он призывает украинского коллегу Владимира Зеленского пойти на сделку. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

По его словам, активное упоминание американским лидером темы Украины в последние дни подтверждает его заинтересованность в урегулировании этого конфликта.

«Никакого интереса, судя по заявлениям, президент [США Дональд] Трамп не терял, более того, он настоятельно рекомендует Зеленскому пойти на сделку», — указал Песков.

Представитель Кремля отметил, что это свидетельствует о том, что именно украинская сторона является основным тормозом в переговорном процессе. Российская сторона, в свою очередь, открыта к продолжению переговоров и ждет следующего раунда, подчеркнул Песков.

15 марта пресс-секретарь президента России Владимира Путина в интервью британскому изданию Financial Times сообщил о паузе в переговорах по ситуации на Украине из-за смены интересов Соединенных Штатов.

Ранее в Европе заметили, что посредничество США в переговорах на Украине зашло в тупик.