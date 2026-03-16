Эксперт: россиянин может найти новую работу всего за три часа

SuperJob: поиск работы россиянина может занять три часа, а может – год

В России сегодня найти новую работу можно очень быстро – за считанные часы. Предложений на рынке труда много, поэтому цикл поиска места трудоустройства для большинства людей стал очень коротким. В некоторых случаях этот период может увеличиться из-за требований самого соискателя, рассказал НСН основатель портала SuperJob Алексей Захаров.

«15 лет назад человек мог искать работу три недели или три месяца. Речь идет именно о поиске предложений, о времени до собеседования. Теперь же это занимает три часа, иногда три дня», — заявил специалист.

Это касается, в том числе, продавцов, токарей и других представителей обычных профессий, которые могут утром уволиться со своей работы, а вечером того же дня уже выйти на новое место, пояснил Захаров. Но есть и ситуации, когда соискатели ищут работу с более высокой зарплатой, в некоторых случаях выдвигают требование, что оплата труда была на 100% выше, чем на предыдущем месте – в этих случаях работу можно искать и год, отметил эксперт.

Комментируя данные о том, что в России выросло количество резюме на одну вакансию, он подчеркнул, что это незначительный показатель.

«Показатель количества резюме на вакансию — ерунда, которая ничего не значит. Для смены работы подходит любое время. Зарплаты зависят от квалификации, от компании и так далее», — заключил эксперт.

Как рассказал до этого «Газете.Ru» управляющий партнер кадровой компании CORNERSTONE Владислав Быханов, Россия столкнулась с удивительным кадровым феноменом: несмотря на рекордно низкую официальную статистику безработицы, миллионы соискателей испытывают трудности с поиском подходящей работы. Даже наличие высшего образования и многолетнего опыта работы зачастую не гарантируют быстрого найма, а основные причины трудностей трудоустройства связаны с ужесточением требований работодателей к сотрудникам и повышением конкуренции на рынке труда, пояснил он.

