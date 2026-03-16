В Госдуме оценили сообщения о начале блокировки Telegram

По вопросу о сообщениях относительно начала блокировки Telegram в России следует обращаться в профильные ведомства — Роскомнадзор и Минцифры. Об этом заявил «Газете.Ru» первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

16 марта опрошенные «Коммерсантъ FM» эксперты заявили, что в России началась блокировка Telegram.

«Есть законы, есть регулятор, который называется Роскомнадзор, есть профильное министерство — Минцифры, которое определяет, есть ли нарушения законодательства той или иной крупной крупной IT-компанией», — подчеркнул он.

Как отметил депутат, в данном случае «Коммерсантъ» выступил с сообщением как средство массовой информации, однако «все-таки мы рассчитываем получить комментарии от профильного [ведомства]».

По словам Ющенко, между властями РФ и представителями мессенджера продолжается диалог относительно соблюдения российского законодательства.

«Насколько я знаю, идет определенный диалог. Telegram несколько сотен тысяч аккаунтов удалил. Может быть, этого недостаточно. Для того, чтобы не было домыслов, нужно четкое разъяснение. Любая неизвестность рождает слухи, любые слухи рождают домыслы, домыслы рождают спекуляции, спекуляции рождают манипуляцию, манипуляция рождает хаос, поэтому это не очень хороший путь. Мы все-таки надеемся на какое-то разумное объяснение и понимание», — заявил парламентарий.

По данным сервиса мониторинга сбоев «Сбой.рф», в воскресенье пользователи направили около 12 тыс. жалоб на сбой в работе мессенджера, тогда как в субботу их количество составляло почти 6 тыс. Обращения поступают из разных регионов страны.

Ранее Telegram перестал работать у некоторых пользователей с российским IP-адресом.