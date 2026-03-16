В Госдуме заявили, что в ближайшее время Telegram «не сможет работать»

Депутат Матвейчев: все говорит о том, что Telegram не будет работать в России

Все указывает на то, что в ближайшее время Telegram перестанет работать на территории России. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Судя по всему, поскольку не видно никаких телодвижений со стороны Telegram, связанных с переездом в Россию, скорее всего, в ближайшее время уже он не сможет работать», — заявил он.

Матвейчев сравнил Telegram с «незаконным мигрантом», который «работает в России, но ее законов не соблюдает».

«Подлежит депортации», — подытожил парламентарий.

16 марта опрошенные «Коммерсантъ FM» эксперты заявили, что в России началась блокировка Telegram.

Ранее Telegram перестал работать у некоторых пользователей с российским IP-адресом.