В Госдуме заявили, что в ближайшее время Telegram «не сможет работать»

Депутат Матвейчев: все говорит о том, что Telegram не будет работать в России
Все указывает на то, что в ближайшее время Telegram перестанет работать на территории России. Об этом «Газете.Ru» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

«Судя по всему, поскольку не видно никаких телодвижений со стороны Telegram, связанных с переездом в Россию, скорее всего, в ближайшее время уже он не сможет работать», — заявил он.

Матвейчев сравнил Telegram с «незаконным мигрантом», который «работает в России, но ее законов не соблюдает».

«Подлежит депортации», — подытожил парламентарий.

16 марта опрошенные «Коммерсантъ FM» эксперты заявили, что в России началась блокировка Telegram.

Ранее Telegram перестал работать у некоторых пользователей с российским IP-адресом.

 
