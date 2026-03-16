В Кремле ответили на вопрос о месте новых переговоров России и Украины

Пока не определено, где может состояться очередной раунд трехсторонних переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Действительно, пока место встречи не определено», — отметил представитель Кремля.

Он пояснил, что сейчас по понятным причинам приоритеты у американской стороны другие. По его словам, у США много нагрузки на других направлениях, в частности, на Ближнем Востоке.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта превратился в «Санта-Барбару» из-за боевых действий между США и Ираном. По словам политика, американская сторона готова к встрече только на своей территории из соображений безопасности. Зеленский сообщил, что украинская делегация готова прилететь в Майами или Вашингтон. При этом Россия предлагает провести трехсторонние переговоры в Турции или Швейцарии. Москва надеется, что новый раунд состоится. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее FT сообщила, что посредничество США по Украине зашло в тупик.

 
