Дима Билан пожаловался на сталкеров в бизнес-классе

Заслуженный артист России Дима Билан пожаловался на сталкерах, которые преследуют его даже во время полетов на самолете. Об этом он поговорил с НСН.

По словам Билана, он много тратит на свою безопасность, поскольку является не последним человеком в шоу-бизнесе и должен думать о завтрашнем дне.

«Например, в начале нулевых, когда приезжал президент, в Калининграде на сцену выскочил абсолютно пьяный человек, начал обниматься, говорить «Димон», а мы в прямом эфире. Еще один случай произошел буквально на днях в самолете, это прямо сталкерская история», — говорит он.

Артист утверждает, что преследователи даже покупают билеты в бизнес-класс в попытках поговорить с кумиром. В последний раз, утверждает Билан, ему пришлось вступить в личный контакт со сталкером, чтобы успокоить его.

Дима Билан добавил, что называет всюду сопровождающих его охранников помощниками. Без двух помощников он не обходится ни дня еще со времен участия в «Евровидении».

Накануне Дима Билан поставил новый рекорд.

Ранее жена Игоря Николаева призналась, что годами борется со сталкером.