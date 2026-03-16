Лариса Долина требует 176 млн с мошенников, оставивших ее без квартиры

Певица Лариса Долина подала иск на курьеров и дропперов, которые фигурируют в деле о продаже ее квартиры. Артистка планирует взыскать с них около 176 млн рублей, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Московской области в Telegram-канале.

«В Балашихинский городской суд поступило исковое заявление от представителя Долиной Л.А. с требованием о взыскании имущественного вреда, причиненного ей преступлением (ч. 4 ст. 159), в размере 176 141 000 рублей с Цырульниковой А.Н., Леонтьева Д.М., Каменецкого А.И. и Основы А.Д.», — сказано в сообщении.

Суд принял исковое заявление к производству, заключили в пресс-службе.

В конце ноября прошлого года суд приговорил обвиняемых по делу Долиной к срокам от 4 до 7 лет заключения.

Напомним, Лариса Долина оказалась в центре скандала после продажи своей квартиры, расположенной в Хамовниках, за 112 миллионов рублей. Покупательницей стала Полина Лурье. Певица заявила, что стала жертвой мошенников, и подала иск в суд. Он встал на сторону артистки и вернул ей жилье, при этом не обязав ее вернуть деньги покупательнице недвижимости, которая в итоге осталась как без квартиры, так и без денег. Тогда Лурье направила жалобу в Верховный суд, который отменил предыдущие судебные акты и оставил квартиру покупательнице. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Москалькова высказалась о решении суда по делу Долиной.