Раскрыто место запуска 250 беспилотников ВСУ, брошенных в атаку на Москву

Дроны, пытавшиеся атаковать Москву, запускали с территории трех областей Украины. Место запуска беспилотников раскрыл Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, БПЛА запускали из Хмельницкой, Николаевской и Черниговской областей. Источник отметил, что дроны запускались небольшими «стаями» по восемь-десять штук. Предварительно, атаки осуществлялись волнами.

Также SHOT стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали для атак на Москву дроны-камикадзе FP-1. Журналисты выяснили, что эти БПЛА имеют длину 3,5 метра и способны нести на себе до 50 кг взрывчатки, а также пролетать до 1200 км.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) за последние двое суток сбили около 250 вражеских дронов на подлете к Москве и на втором рубеже по направлению к городу. Судя по сообщениям мэра столицы в мессенджере MAX, атака украинских БПЛА продолжается. За последние полчаса (с 12:54 по 13:30 мск) на подлете к Москве было сбито еще пять беспилотников. На месте падения обломков дронов работают специалисты экстренных служб, уточнил Собянин.

Ранее ВСУ применили «дроны-драконы» с технологией, используемой нацистами во Второй мировой.