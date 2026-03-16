Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Правительство РФ утвердило перечень необходимых для экономики профессий

Мишустин: правительство утвердило перечень из 300 приоритетных профессий
Russian Government/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что правительство России утвердило перечень из 300 приоритетных профессий по программам обучения в колледжах и вузах, необходимых для технологического развития российской экономики. Об этом сообщает ТАСС.

«Утвержден перечень профессий и направлений по 300 программам обучения в колледжах и вузах, в него также вошли и научные специальности. Все они отвечают задачам достижения технологического лидерства и реализации соответствующих нацпроектов», — поделился Мишустин.

Он уточнил, что это позволит подготовить нужные экономике кадры с современными знаниями и компетенциями.

В число самых востребованных направлений вошли математические, естественные, гуманитарные науки, инженерное дело и технологии, здравоохранение и медицина, а также сельское хозяйство. По этим направлениям правительство планирует в первую очередь увеличивать количество бюджетных мест.

10 марта эксперт в сфере управления продажами и аутсорсинга линейного персонала Александр Смирнов рассказал, что в ближайшее время в России будет явно возврат престижа рабочих специальностей.

По его словам, еще несколько лет назад школьные выпускники хотели быть менеджерами и юристами. Сейчас это очень неактуально, потому что менеджеров много, а рабочих мало.

Ранее россиянам рассказали, в каких случаях стоит идти в колледж, а не вуз.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!