Правительство РФ утвердило перечень необходимых для экономики профессий

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами заявил, что правительство России утвердило перечень из 300 приоритетных профессий по программам обучения в колледжах и вузах, необходимых для технологического развития российской экономики. Об этом сообщает ТАСС.

«Утвержден перечень профессий и направлений по 300 программам обучения в колледжах и вузах, в него также вошли и научные специальности. Все они отвечают задачам достижения технологического лидерства и реализации соответствующих нацпроектов», — поделился Мишустин.

Он уточнил, что это позволит подготовить нужные экономике кадры с современными знаниями и компетенциями.

В число самых востребованных направлений вошли математические, естественные, гуманитарные науки, инженерное дело и технологии, здравоохранение и медицина, а также сельское хозяйство. По этим направлениям правительство планирует в первую очередь увеличивать количество бюджетных мест.

10 марта эксперт в сфере управления продажами и аутсорсинга линейного персонала Александр Смирнов рассказал, что в ближайшее время в России будет явно возврат престижа рабочих специальностей.

По его словам, еще несколько лет назад школьные выпускники хотели быть менеджерами и юристами. Сейчас это очень неактуально, потому что менеджеров много, а рабочих мало.

