Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В России ответили, от чего защищает высокая ключевая ставка

Алексей Куденко/РИА Новости

Высокая ключевая ставка позволяет сдерживать инфляцию, стабилизировать финансовую систему и сделать долгосрочные инвестиции менее рискованными. Об этом RuNews24.ru рассказала инвестиционный советник, основатель университета «Финансология» Юлия Кузнецова.

Она отметила, что при текущей ставке 15,5% банковские депозиты остаются привлекательным инструментом для создания накоплений. При этом эти деньги остаются в экономике, поскольку банки используют их для кредитования бизнеса и населения, подчеркнула эксперт. В связи с этим финансовая система продолжает выступать посредником между сбережениями и инвестициями.

«Предложения об автоматическом снижении кредитных ставок вслед за ключевой выглядят скорее политическим лозунгом, чем экономическим механизмом. Стоимость кредита формируется не только ключевой ставкой, но и рисками заемщика, инфляцией, стоимостью фондирования банков и нормативными требованиями», — сказала Кузнецова.

По ее словам, давление на ставку может спровоцировать сокращение кредитования и рост рисков в банковской системе.

ЦБ на заседании 20 марта с большой долей вероятности снизит ключевую ставку до 14-15% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дали опрошенные экономисты и финансовые аналитики. По их словам, инфляция и инфляционные ожидания замедляются, что может стать основанием для уменьшения ставки. Эксперты ожидают, что ставки по вкладам могут упасть уже в течение нескольких дней после заседания, а кредиты будут дешеветь медленнее.

Ранее сообщалось, что в Сбере ожидают снижения ключевой ставки 20 марта.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!