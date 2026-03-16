В России ответили, от чего защищает высокая ключевая ставка

Высокая ключевая ставка позволяет сдерживать инфляцию, стабилизировать финансовую систему и сделать долгосрочные инвестиции менее рискованными. Об этом RuNews24.ru рассказала инвестиционный советник, основатель университета «Финансология» Юлия Кузнецова.

Она отметила, что при текущей ставке 15,5% банковские депозиты остаются привлекательным инструментом для создания накоплений. При этом эти деньги остаются в экономике, поскольку банки используют их для кредитования бизнеса и населения, подчеркнула эксперт. В связи с этим финансовая система продолжает выступать посредником между сбережениями и инвестициями.

«Предложения об автоматическом снижении кредитных ставок вслед за ключевой выглядят скорее политическим лозунгом, чем экономическим механизмом. Стоимость кредита формируется не только ключевой ставкой, но и рисками заемщика, инфляцией, стоимостью фондирования банков и нормативными требованиями», — сказала Кузнецова.

По ее словам, давление на ставку может спровоцировать сокращение кредитования и рост рисков в банковской системе.

ЦБ на заседании 20 марта с большой долей вероятности снизит ключевую ставку до 14-15% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дали опрошенные экономисты и финансовые аналитики. По их словам, инфляция и инфляционные ожидания замедляются, что может стать основанием для уменьшения ставки. Эксперты ожидают, что ставки по вкладам могут упасть уже в течение нескольких дней после заседания, а кредиты будут дешеветь медленнее.

Ранее сообщалось, что в Сбере ожидают снижения ключевой ставки 20 марта.