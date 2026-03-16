Тутберидзе впервые прокомментировала переход фигуристов из академии Плющенко к ней

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала, что узнала об уходе фигуристов Софии и Никиты Сарновских из академии «Ангелы Плющенко» из новостей. Ее слова приводит Okko Sport.

«Я в новостях прочитала, что Сарновские ушли из школы «Ангелы Плющенко». Мне тут же позвонили знакомые, директор позвонила, я говорю: «Нет, к нам они не доходили, значит, они куда-то ушли». И уже через два дня позвонила мама и сказала, что да, мы ушли, можно ли мы к вам придем», — сказала Тутберидзе.

Об уходе Сарновских из академии олимпийского чемпиона Евгения Плющенко стало известно 10 марта. Оба спортсмена обратились к бывшему тренерскому штабу в социальных сетях с благодарностями. Они продолжат карьеру у Этери Тутберидзе.

18-летний Сарновский — чемпион России по прыжкам 2026 года, победитель первенства России старшего возраста (2025), серебряный призер Российско-китайских молодежных игр (2025) и победитель этапов юниорского Гран-при России. В свой первый взрослый сезон (2025/26) на этапах Гран-при России он занял седьмое место в Москве и четвертое в Омске, а на декабрьском чемпионате страны стал 11-м.

13-летняя Сарновская на первенстве России стала десятой. Для нее сезон-2025/26 стал дебютным на юниорском уровне.

Ранее появилась информация, что Сарновские ушли от Плющенко из-за конфликта с Ириной Костылевой.