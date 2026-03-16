В России объяснили, почему Трамп может потерпеть поражение в Иране

Аналитик Дудаков: раскол в команде Трампа вынудит его свернуть операцию в Иране
Раскол в администрации президента США Дональда Трампа по вопросу боевых действий против Ирана может вынудить Вашингтон в конечном счете прекратить операцию на Ближнем Востоке. Ситуация усугубляется ростом цен на топливо в самих Штатах. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

«Давление, конечно, на него (Трампа. — «Газета.Ru») усиливается. Это усугубляет нынешний раскол, который мы видим и внутри республиканской партии, и в целом в американском обществе, и в американской политике. Безусловно, такие политические факторы, я думаю, сыграют определенную роль и в конечном счете вынудят Трампа рано или поздно сдавать назад», — отметил он.

Дудаков напомнил, что цены на топливо в США продолжают расти на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке, что играет не на пользу Трампу. Кроме того, США вынуждены признавать увеличивающиеся потери личного состава в конфликте с Ираном, добавил политолог.

Все это «сильно бьет по позициям ястребов» в США, настроенных продолжать военные действия против Ирана, считает эксперт.

«Это просто заставит Трампа рано или поздно сворачивать свою операцию. Конечно, он объявит в любом случае ее успешной, выполненной и заявит, что все цели были достигнуты. Другое дело, что, конечно, самой большой цели операции по смене режима [в Иране] пока что американцам достичь не удается», — сказал Дудаков.

Немецкий таблоид Bild 15 марта написал, что военная операция в Иране привела к разногласиям внутри администрации президента США.

По данным издания, в окружении американского лидера сформировались два лагеря — сторонников вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.

Ранее в Белом доме признали непонимание обстоятельств удара по школе в Иране.

 
Теперь вы знаете
