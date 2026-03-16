Названа причина закрытия КПП на границе России и Грузии

ФТС: переезд границы с Грузией в Верхнем Ларсе закрыт из-за плохой погоды

Неблагоприятные погодные условия стали причиной временного закрытия КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе для всех видов транспорта. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в своем Telegram-канале.

«Запрещено движение на участке Владикавказ – н.п. Ларс в направлении на выезд из России в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии, невозможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств», — заявили в ведомстве.

В сообщении уточняется, что решение заблокировать пограничный переезд вплоть до особого распоряжения было принято после консультаций с грузинской полицией.

В ФТС пообещали, что КПП «Верхний Ларс» продолжит пропускать автомобили, когда погода «нормализуется», и призвали водителей ориентироваться по ситуации при планировании пересечения границы.

Минувшей зимой автодорогу, ведущую к российско-грузинской границе, перекрывали из-за обильного снегопада. В результате перед КПП образовалась пробка длиной в несколько километров, в которой застряли сотни автомобилей.

